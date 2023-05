Am Donnerstag nach Ende des regulären Handels an der Wall Street haben zahlreiche Firmen ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. DER AKTIONÄR fasst die wichtigsten Zahlen und Reaktionen der Anleger (in Klammern) zusammen.Coinbase (+5,8%) Der Krypto-Broker Coinbase meldete einen Verlust von 0,34 Dollar je Aktie und einen Umsatzeinbruch von 33 Prozent auf 772 Millionen Dollar. Analysten hatten mit -0,87 Dollar und 653 Millionen Dollar gerechnet.Expedia (+3,2%) Der Online-Reisevermittler ...

