Der britische Energieriese BP hat kürzlich die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Da man - was mittel- bis langfristig durchaus positiv zu werten ist - etwas Geld weniger in den eher kreativlosen Rückkauf eigener Aktien steckt, ging es mit dem Kurs trotz solider Ergebnisse deutlich bergab. Eine gute Chance! Denn die Mehrheit der Analyten bleibt für die BP-Anteile nach wie vor bullish gestimmt. So hat etwa die kanadische Bank RBC die Einstufung für BP anlässlich der jüngst ...

