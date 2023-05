Das belegen die Zahlen zum ersten Quartal nebst Anhebung der Prognose. Wie bei der DT. BANK gilt auch hier: Die Fristentransformation ist im Griff. Der deutlich höhere Zinsüberschuss in Kombination mit einer geringeren Risikovorsorge treibt die Ergebnisse weit über die Erwartungen der Analysten. Die reagieren nun und müssen ihre Taxen im Durchschnitt um 15 % nach oben heben. Somit ist der gestrige Kurssprung um knapp 4 % nachvollziehbar. Wir hatten das Thema in der Actien-Börse 39/22 in Anlehnung an den mutigen CEO um 10 € auf den Tisch gelegt. Gestern 18,63 €. Keine neuen Investments im aktuellen Umfeld, aber Mitfahren ist weiter erlaubt.



