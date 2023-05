News von Trading-Treff.de Der DAX litt unter den FED-Nachwehen und der Erhöhung des EZB-Leitzins. Bricht die Range der letzten Wochen am Freitag den 05.05.2023? EZB gab kaum Stärke für den DAX Bitte schau auch meine Videoanalysen, die an den meisten Handelstagen bereits 8.00 Uhr auf YouTube verfügbar sind, für weitere Informationen: Das heutige Morgenvideo ist hier verankert: Nachdem der FED-Abend bei den US-Indizes am Ende doch zu einem Minus führte, ...

