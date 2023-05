DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

APPLE - Das US-Unternehmen unternimmt nach den Worten seines Chefs Tim Cook derzeit enorme Anstrengungen bei der Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning im gesamten Ökosystem, ist dabei aber vorsichtig: "Ich denke, dass es sehr wichtig ist, diese Dinge mit Bedacht und Überlegung anzugehen. Und es gibt eine Reihe von Fragen, die geklärt werden müssen, worüber an verschiedenen Stellen gesprochen wird", sagte Cook. Manche Beobachter sehen Apple auf diesem Gebiet gegenüber Unternehmen wie Microsoft und Alphabet im Rückstand. (Financial Times)

UBS - Die UBS lotet Insidern zufolge die Optionen für das Schweizer Geschäft der Credit Suisse aus. Dazu gehöre die Möglichkeit, das Investment Banking der Einheit zu behalten und sich vom Rest zu trennen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die UBS prüfe, nach Übernahme des kleineren Rivalen dessen Schweizer Geschäft an die Börse zu bringen. Die Überlegungen befänden sich im frühen Stadium und bis zu einer Entscheidung könnten Monaten vergehen. UBS und Credit Suisse wollten sich nicht äußern. (Börsen-Zeitung)

BDO - Nach einem zweistelligen Wachstum in allen Segmenten rechnet BDO auch im laufenden Geschäftsjahr mit hoher Dynamik. Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft peilt ein Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent an, sagt Parwäz Rafiqpoor, der gemeinsam mit Andrea Bruckner am 1. Juli den Vorstandsvorsitz von dem langjährigen Firmenchef und Gesellschafter Holger Otte übernehmen wird. Die Prognose ist konservativ gesetzt und berücksichtigt das aktuell schwierige Marktumfeld. Die Führungsriege macht im Pressegespräch aber klar, dass BDO derzeit starken "Rückenwind" spürt. "Krisen sind immer Zeiten für Veränderung", unterstreicht Rafiqpoor. (Börsen-Zeitung)

GENERALI - Die Kunden der Generali Deutschland Pensionskasse werden künftig von der Frankfurter Leben-Gruppe betreut. Das Unternehmen erwirbt nach eigenen Angaben rund 150.000 Verträge der Pensionskasse vom Versicherungskonzern Generali Deutschland. Für die Kunden ändere sich dadurch nichts. Die Verträge würden unverändert fortgeführt. Die in Bad Homburg ansässige Frankfurter Leben hat sich darauf spezialisiert, Bestände von anderen Versicherern zu übernehmen und weiter zu verwalten. (FAZ)

JOLT ENERGY - Mitunter dauert es Jahre, bis eine leistungsfähige Leitung für eine neue Stromtankstelle verlegt ist. Der Münchner Gründer Maurice Neligan will das Problem mit seinem Start-up Jolt Energy lösen. Der erfahrene Automanager setzt auf Ladestationen, die sich ohne weiteren Aufwand ans bestehende Stromnetz anschließen lassen. Mit den Anlagen sollen Elektrofahrzeuge dennoch binnen weniger Minuten geladen werden. Das gelingt, weil die Stromzapfsäulen mit einem Batteriespeicher versehen sind. (Handelsblatt)

VONOVIA - Während ein noch nicht aufgeklärter Korruptionsfall in den eigenen Reihen, Wohnungsverkäufe unter dem vorher kalkulierten Wert und Sorgen vor weiter steigenden Zinsen Vonovia gerade gründlich durchschütteln, beschwert sich Vorstandschef Rolf Buch über ein Problem, das kaum jemand auf dem Schirm hat: Deutschlands größter Immobilienkonzern könne bereits installierte Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen. Es fehle das "Okay" der jeweiligen Stadtwerke, die Geräte auch anzuschließen. 70 Prozent aller Wärmepumpen sind nicht an den Strom angeschlossen. (Wirtschaftswoche)

FLATEXDEGIRO - Die Wirtschaftsprüfer des Onlinebrokers Flatexdegiro sind ins Visier der Aufsicht geraten: Die Abschlussprüferaufsichtsstelle (Apas) ermittelt nach Wirtschaftswoche-Informationen aus Szenekreisen, ob Mitarbeiter der Prüfkonzerne BDO und Baker Tilly bei der Prüfung der Flatexdegiro-Gruppe beziehungsweise von deren Banktochter Fehler gemacht haben könnten. (Wirtschaftswoche)

