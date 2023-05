Die Gaspreise sind in den vergangenen Monaten kräftig gesunken. Dies belastete auch den Aktienkurs des nach Gazprom größten europäischen Gasproduzenten Equinor. Doch trotz der aktuellen Entspannung auf den Gasmärkten hat die Internationale Energieagentur (IEA) nun vor neuen Risiken und Preisschwankungen gewarnt. Der Druck auf die Gasmärkte habe Anfang 2023 wegen eines milden Winters und politischer Maßnahmen zwar nachgelassen, teilte die IEA in ihrem Gasmarktbericht für das erste Quartal am Donnerstag ...

