DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

CARMIGNAC EMERGE.AEO YDIS Y9UM FR0011269349 BAW/UFN

COMG.GWTH EMER.MKTS DLAC WYZ6 IE0033535182 BAW/UFN

F.TEM.I.-T.EM.M. A YDIS TEP6 LU0029874905 BAW/UFN

BGF-EMERG.MKTS NAM.A2 MI93 LU0047713382 BAW/UFN

GL.ADV.-EMERG.MKTS HI.V.A GLXC LU0047906267 BAW/UFN

FID.FDS-EMERG.MKTS A GL. FJ2Z LU0048575426 BAW/UFN

FID.-GL THEM.OPP.AGL FJ2J LU0048584097 BAW/UFN

SISF EMERGING MKTS ADISAV XR59 LU0049853897 BAW/UFN

GS EM EISE PC I3G2 LU0051128774 BAW/UFN

GS EM EISE PD I3G1 LU0051128931 BAW/UFN

T. ROWE PR.-EMERG.M.EQ.A 2RQ LU0133084623 BAW/UFN

T. ROWE PR.-EMERG.M.EQ.AD 230B LU0133084896 BAW/UFN

BGF-EMERG.MKTS N.A2 EO ERDY LU0171275786 BAW/UFN

ROBECO EMERG.MKTS EQ.D EO FHQJ LU0187076913 BAW/UFN

F.TEM.I.-T.EM.M.N ACC. EO TESW LU0188151921 BAW/UFN

PICTET-EM.MKTS IN.NAM.PDL PJAH LU0188499254 BAW/UFN

MFS M.-EMER.MKTS EQ.A1 EO XG4R LU0219423836 BAW/UFN

F.TEM.INV-BRIC A ACC. TESS LU0229945570 BAW/UFN

F.TEM.INV-BRIC A ACC.EUR TEST LU0229946628 BAW/UFN

F.TEM.INV-BRIC N ACC.EUR F7TA LU0229946891 BAW/UFN

ASSCVI-EM MKT.EQ. AALS AEFA LU0231456343 BAW/UFN

ASSCVI-EM MKT.EQ. AAIDL AEFG LU0231479394 BAW/UFN

FID.-GL THEM.OPP.AAEOGL XC4M LU0251129895 BAW/UFN

FID.FDS-EMER.M. A ACC.USD FPII LU0261950470 BAW/UFN

ROBECO EMERG.MKTS EQ.D DL FHQA LU0269635834 BAW/UFN

