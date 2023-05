Der Indexanbieter Stoxx nimmt außerplanmäßige Wechsel in den deutschen Indizes MDAX, SDAX und TecDAX vor.Die Änderungen ergeben sich aufgrund der Verletzung von Basiskriterien (fristgerechte Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts), gemäß Kapitel 5.1.2 im Guide to the DAX Equity Indices, wie bekanntgeben wird. Demnach wird im MDAX Evotec durch die SMA Solar ersetzt, im SDAX folgt Süss Microtec auf SMA Solar und im TecDAX kommt die heimische Kontron statt Evotec. Die Wechsel werden am 9. Mai 2023 wirksam.

