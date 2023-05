Der Dax verliert weiter an Aufwärtsdrang. Im gestrigen Handel schaltete der deutsche Leitindex zunächst in den Rückwärtsgang und rang anschließend lange Zeit mit der unteren Begrenzung seiner Seitwärtsrange bei rund 15.700 Punkten. Eine den Erwartungen entsprechende Zinsanhebung sowie die bleibende Unsicherheit über den künftigen Zinskurs der EZB sorgten am Nachmittag dafür, dass der deutsche Leitindex ...

