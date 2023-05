Die Nachfrage nach Selbstlagerzentren steigt weltweit. Anleger können sich beispielsweise durch Direktinvestments oder über Vermögensanlagen an dem Wachstumsmarkt beteiligen.Ein Ehepaar, dessen Kinder zu Hause ausgezogen sind und das sich daher wohnlich verkleinern möchte. Eine digitale Nomadin, die auf einen festen Wohnsitz verzichtet, sich aber nicht von all ihren Besitztümern trennen möchte. Ein Erbe, der seine Erbstücke zu Hause aus Platzgründen nicht unterbringen kann. Ein junges Paar, das zusammenzieht und aus zwei vollständigen Haushalten einen macht. Sie alle haben eines gemeinsam: Sofern sie nicht alles verkaufen wollen, brauchen sie einen Ort, an dem sie ihre Besitztümer lagern können.

Den vollständigen Artikel lesen ...