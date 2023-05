DAX: DAS sind die besten Tage

Anzeige / Werbung Drei Tage machen die gesamte DAX-Performance aus!! Für aktive Trader ist es von großer Wichtigkeit, die Anzahl vermeidbarer Fehler zu reduzieren. Letztlich ist Trading immer eine Serie von Versuchen, aus einem Markt und dessen Bewegungen, etwas zählbares heraus zu holen. Dabei wird Profitabilität nur darüber hergestellt, dass wir konditionieren und einiges ausschließen. Wer kurzfristig im DAX handelt sollte unbedingt wissen, dass besonders die ersten drei Handelstage einer Woche eine stark positive Bias aufweisen. Donnerstag und Freitag hingegen gewinnen in Summe nicht nur nichts, sondern sind gar Verlierer. Wir erhöhen also die Chancen auf der Longseite, wenn wir uns besonders auf die ersten drei Handelstage fokussieren und die beiden letzten ausklammern. Für Gold bleiben wir bullish. In Kürze folgt hierzu ein Update. 7-minütiges Video zeigt die Gold-Prognose bis April 2025 In diesem Video zeige ich Dir die Entwicklung von Gold im Zusammenhang mit Rezessionen: https://youtu.be/cDGtANKPFYw Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancen im Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Produkt: Gold Call

Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 11

Ziel: 35 Euro Enthaltene Werte: DE0008469008,DE0008467440,XD0002747026

