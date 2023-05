Goldpreis-Rally und Ölpreis-Zickzack lassen die Nachfrage nach entsprechenden Zertifikaten steigen. Am umsatzstärksten bleiben allerdings Produkte auf DAX, Nasdaq und Dow Jones - bei allgemein ruhigem Handel. 4. Mai 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die fehlenden Ausschläge an den Märkten führen zu Kaufzurückhaltung im Zertifikate-Handel. Der DAX steht am Donnerstagmittag bei 15.700 Punkten, ein Plus von 12 Prozent seit Jahresanfang. Seit Mitte April hat sich allerdings nicht mehr viel getan. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...