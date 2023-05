Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec muss wegen nicht fristgerechter Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts den MDax verlassen. Ihn ersetzt der Solartechnikhersteller SMA Solar, wie der Indexanbieter Stoxx am späten Donnerstagabend in Zug mitteilte. Nachrücken wird hingegen einer der Überflieger der vergangenen Monate.Das Hamburger Unternehmen wird durch den Solartechnikhersteller SMA Solar ersetzt,. Für diesen wiederum zieht der Halbleiter-Ausrüster Süss Microtec in den Index der kleineren ...

