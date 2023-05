EQS-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Research Update

SMC Research bestätigt Kaufempfehlung für aifinyo-Aktie: Kursziel 42,80 EUR



05.05.2023 / 09:15 CET/CEST

SMC Research bestätigt Kaufempfehlung für aifinyo-Aktie: Kursziel 42,80 EUR Berlin, 05. Mai 2023 - Nach den starken Zahlen für das Jahr 2022 und das erste Quartal 2023 hat SMC Research die Kaufempfehlung für die Aktie der aifinyo AG bestätigt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 42,80 EUR (aktueller Kurs: 14,20 EUR). Unberührt von den Turbulenzen im Fintech-Sektor setze aifinyo das profitable Wachstum mit hoher Dynamik fort und konnte das abgewickelte Transaktionsvolumen im ersten Quartal um 42 % auf 105,9 Mio. EUR steigern. Dies zeige sich in zunehmendem Maße auch im Ergebnis, das EBIT wurde gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 622 Tsd. EUR nahezu verdoppelt - bzw. bereinigt um Sonderbelastungen aus der Übernahme von Billomat in 2022 um 58,5 % verbessert. Damit befinde sich aifinyo auf einem guten Weg, die von SMC für 2023 unterstellte Ergebnisverbesserung zu erwirtschaften. Ihre Schätzungen für Gesamtleistung und Ergebnis für den Betreiber einer in Deutschland einzigartigen cloudbasierten Smart Billment Plattform rund um das Management, die Finanzierung und die Bezahlung von Rechnungen haben die Analysten vorerst unverändert gelassen. Das Kursziel sei mit 42,80 EUR weit über dem aktuellen Niveau. Die aifinyo-Aktie habe im letzten Jahr massiv unter dem negativen Sentiment für Fintechs gelitten. Das Technologieunternehmen konnte aber inzwischen hinlänglich unter Beweis gestellt, dass das Geschäftsmodell davon gar nicht berührt wird, so SMC. Die Analysten gehen davon aus, dass das auch an der Börse künftig wieder stärker honoriert wird. Die vollständige SMC-Studie zum kostenlosen Download:

https://www.smc-research.com/unternehmen/finanzen-fintech/aifinyo-ag Über aifinyo aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. Mit Billomat bietet aifinyo zudem eines der führenden cloud-basierten Buchhaltungssysteme in Deutschland an, mit dem alle Rechnungsprozesse einfach und effizient abgewickelt werden. Die Aktien (ISIN: DE000A2G8XP9) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt. Verantwortlich

aifinyo AG

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin

Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de



Kontakt Finanzmedien & Investor Relations

Fabian Lorenz

Tel.: 0221 / 29831588, E-Mail: lorenz@florenz-kommunikation.de



