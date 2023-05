Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag nach der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung im Gleichklang mit den großen europäischen Börsen schwächer geschlossen, der ATX verzeichnete ein Minus von 0,7%. Die Europäische Zentralbank hat auf ihrem Zinserhöhungskurs im Kampf gegen die Inflation zwar den Fuß etwas vom Gas genommen, die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen, die Schlüsselsätze um 0,25 Prozentpunkte nach oben zu setzen. Es ist die siebte Zinserhöhung in Folge, noch im März hatten sie die Zinsen um einen 0,5 Punkt angehoben. Die Aktienanleger befürchten jedoch, dass die Zinsen in der Eurozone zunächst noch ...

