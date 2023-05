EZB und Fed liefern keine Überraschungen von Sven Weisenhaus Die Notenbanken aus den USA und der Eurozone haben beschlossen - wie mehrheitlich erwartet - die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte anzuheben. Dabei gab es interessante Unterschiede: EZB: Änderung am APP So strich die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem schriftlichen Statement zum Zinsentscheid gestern alle Kommentare zu den jüngsten Bankenproblemen. Dennoch unternimmt sie, genau wie die US-Notenbank Federal Reserve (Fed), nur einen ...

