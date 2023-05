In den ersten drei Monaten des Jahres gab es einen Verlust aus dem fortgeführten Geschäft von 24 Mio. Euro. Vor einem Jahr hatte die weltweite Nummer zwei noch 310 Mio. Euro Gewinn erwirtschaftet. Der Umsatz trat mit 5,27 (2022: 5,30) Mrd. Euro auf der Stelle. Die Ampeln stehen folglich auf rot. Doch: In China, wo ADIDAS zuletzt massiv an Boden verloren hatte, lief es (trotz eines Umsatzminus) besser als gedacht. Und das wiederum stimmt das Unternehmen für den Rest des Jahres optimistisch, zumal die hohen Lagerbestände allmählich abschmelzen. Am Ende des Tunnels ist also Licht zu sehen, das sollten auch Aktionäre beachten.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



