Totgesagte leben länger: Einmal mehr überrascht Apple (WKN: 865985) und berichtet unter anderem von Rekordverkäufen des beliebten iPhones. Die neuen Quartalszahlen überzeugen offenbar Analysten und Anleger, nachbörslich hat die Aktie am Donnerstag um +2.5% auf 169,92 US$ zugelegt. Fällt jetzt der Startschuss für eine neue Rallye? Apple ist ein US-amerikanischer Technologiekonzern mit Sitz in Cupertino, Kalifornien. Der Soft- und Hardwareentwickler ...

