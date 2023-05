Im ersten Quartal steigen die Erlöse bei Novo Nordisk um 27 Prozent auf 53,4 Milliarden DKK an. Der Konsens betrug 52,0 Milliarden DKK. Beim Ergebnis je Aktie gibt es ein Plus von 41 Prozent auf 8,78 DKK (Konsens: 8,62 DKK). Im laufenden Jahr rechnen die Dänen mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 24 Prozent bis 30 Prozent. In dänischen Kronen ...

