Mit dem Verkauf von SMP an die Cogne Accia Speciali gelingt der Mutares ein wegweisender Exit - in Höhe eines Drittels ihres aktuellen Börsenwerts. Die Mutares SE & Co. KGaA (DE000 A2NB65 0) hat eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens Special Melted Products Ltd. (SMP) an Cogne Acciai Speciali S.p.A. (CAS) unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion werde vorbehaltlich der Fusionskontrolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...