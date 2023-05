Adidas Umsatz stagniert auf Vorjahresniveau

Werbung







Trotz des Umsatzrückgangs durch die Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Skandalrapper Kanye West war es dem Unternehmen möglich keine enormen Umsatzrückgänge verbüßen zu müssen.



Am heutigen Morgen veröffentlichte der deutsche Sportartikelhersteller Adidas die Geschäftszahlen des ersten Quartals diesen Jahres. In der vergangenen Zeit war es vor allem aufgrund der negativen Auswirkungen durch die Yeezy-Kooperation fraglich, wie sich dies auf die Zahlen des Unternehmens auswirken würde. Die Beendigung des Yeezy Geschäfts sorgte im Jahresvergleich zu Umsatzeinbußen von 400 Mio. EUR. Trotz dessen verblieb der Währungsbereinigte Umsatz auf einem ähnlichen Niveau verglichen zum Vorjahr. Im ersten Quartal diesen Jahres konnte das Unternehmen einen Umsatz von 5,275 Mrd. EUR erreichen (Vj. 5,302 Mrd. EUR). Die Aktie startet mit einem Plus von 3,25% in den letzten Börsentag dieser Woche.









Neben kostenlosen Webinaren und Artikeln bieten wir zudem einen Wochenausblick an. Dieser wird am Wochenende auf unserer Website, wie auch auf unserem Instagram-Channel, veröffentlicht. Hier fassen wir die wichtigsten Ereignisse für die kommende Woche zusammen. Somit behalten Sie stets einen Überblick über den Kapitalmarkt. Machen Sie sich gerne einen Überblick über unser großes Informationsangebot.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC