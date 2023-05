(shareribs.com) Chicago 05.05.2023 - Die Agrarfutures an der Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel fester. Zuvor war Mais auf ein Neunmonatstief gefallen. Am Freitag blicken die Marktteilnehmer nach Istanbul. Dort treffen sich Vertreter der Ukraine, der Vereinten Nationen und Russlands, um über das Getreideexportabkommen zu verhandeln. Die Ukraine und die Vereinten Nationen wollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...