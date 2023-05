Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) einen leichten Umsatzanstieg erreicht, dagegen aber einen Ergebnisrückgang verbucht. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage gebe das Plus beim Auftragseingang von gut 19 Prozent aber die Richtung für den weiteren Jahresverlauf vor. Der Ergebnisausweis sei weiterhin durch Festpreisprojekte belastet, das Unternehmen habe deren Anteil in den ersten drei Monaten jedoch deutlich zu reduziert. Zudem seien Einmalkosten im Zusammenhang mit der bevorstehenden SE-Umwandlung angefallen. Das Segment Produktionsmanagement entwickele sich nach Unternehmensanagaben unverändert erfreulich und verzeichne einen kräftigen Umsatz- und Ergebnisanstieg. Die Marge im Segment Produktionsmanagement zeige, wo die Reise hingehen könne.

Aufgrund der hervorragenden Positionierung und Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sei der Analyst für die weitere Entwicklung der PSI Software AG unverändert positiv gestimmt. Trotz des verhaltenen Jahresauftakts sehe GSC das Unternehmen auf einem guten Weg, die für 2023 avisierten Ziele zu erreichen. Durch bewertungstechnische Effekte im Rahmen des DCF-Modells und der Per-Group-Analyse erhöht der Analyst das Kursziel leicht auf 37,50 Euro (zuvor: 36,50 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".



