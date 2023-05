Die Wolftank-Gruppe hat mehrere Kooperationsverträge mit führenden E-Mobilitätsanbietern in Italien über die Installation von mehr als 400 Schnellladestationen an stark frequentierten Standorten unterzeichnet. Diese Verträge haben einen Wert von ca. EUR 4 Mio. und entsprechen etwa 5 % des gesamten Jahresumsatzes von Wolftank (eAR). Dieser Schritt spiegelt die Entwicklung des Unternehmens hin zu einem Komplettanbieter von emissionsfreier Ladeinfrastruktur wider, der seine Erfahrung mit Tankstellenbetreibern und ein gut etabliertes Netzwerk im Bereich emissionsfreier Infrastruktur nutzt. Mit dem unmittelbaren Umsatzpotenzial und dem angesammelten Wissen über elektrische Ladesysteme ist das Unternehmen für weiteres Wachstum gerüstet und gut positioniert, um seine Marktposition in den kommenden Jahren zu halten und auszubauen. Die Analysten von AlsterResearch empfehlen daher weiterhin KAUFEN, das Kursziel beträgt unverändert EUR 23,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG





