Berlin (ots) -Kurz vor ausgebucht: Die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC & PTA IN LOVE spurtet in die Sommerpause. Bereits jetzt haben sich mehr als 4.700 Apotheker:innen, PTA und PKA für die Events in München, Stuttgart und Hamburg angemeldet - nur noch wenige Plätze sind frei.Grandiose Resonanz für die APOTHEKENTOUR - rund 4.800 Besucher:innen haben sich an den bisherigen Tourstandorten in Berlin, Frankfurt, Hannover und Rostock bereits von der Pharma-Eventreihe des Jahres begeistern lassen. Fast genauso viele Anmeldungen verzeichnet die Tour auch für die kommenden drei Standorte, Tendenz stündlich steigend. Die Veranstaltung glänzt jedoch nicht nur mit ihren Anmeldezahlen; auch die durchschnittliche Verweildauer der Gäste von rund vier Stunden spricht für den inhaltsstarken und erlebnisreichen Charakter des Formats."Wir sind von der Resonanz und der Dynamik im erst zweiten Jahr dieser Tour überwältigt. Das Feedback der Gäste ist ungemein positiv. Wir sind froh, dass die Wertschätzung, die wir gemeinsam mit unseren mehr als 30 starken Tourpartnern den Apothekenteams zeigen wollen, genau so ankommt. Auch wenn wir noch bis Anfang November in Wien touren, planen wir bereits jetzt die Tour 2024 und entwickeln das Konzept stetig weiter", sagt Thomas Bellartz, Geschäftsführer der veranstaltenden EL PATO Medien GmbH aus. Er erwartet, dass die Tour 2023 mehr als doppelt so viele Gäste wie im Premierenjahr erreichen wird.Wissen zu vermitteln, den Austausch zwischen Apothekenteams und Pharma-Herstellern zu fördern und dabei trotzdem persönlich und nahbar zu bleiben - das hat die APOTHEKENTOUR sich mit ihrem Programm auf die Fahnen geschrieben. In 120 Vorträgen und Panels pro Standort werden die Besucher:innen zu spannenden und aktuellen Themen im Apothekenmarkt auf den neuesten Stand gebracht. Der knackige Charakter der Kurzvorträge und die Möglichkeit, anschließend noch vor Ort mit den Referent:innen und Aussteller:innen in Kontakt zu kommen, ist dabei für viele besonders reizvoll.Neben den inhaltlichen Highlights bietet die Eventreihe ihren Besucher:innen ein Wohlfühlprogramm, das sich sehen lassen kann: kulinarische Rundumverpflegung, tolle Mitmachaktionen, jede Menge Gelegenheit für gemeinsame Erinnerungen mit den Kolleg:innen aus der Apotheke und eine 3,5 kg schwere Goodie Bag mit Produkten der teilnehmenden Unternehmen.Diese Unternehmen sind 2023 mit auf der APOTHEKENTOUR: acardo, ALIUD PHARMA, Apovid, Bayer, Bionorica, Dermapharm, Dr. Kade, Dr. Pfleger, Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, EUBOS, Galderma, InfectoPharm, Klosterfrau, L'Oréal, Nimbus Health, No-Q, NUXE, OMNi-BiOTiC, OmniVision, Orthomol, Perrigo, Pierre Fabre, Pohl-Boskamp, Sanofi, Schülke & Mayr, SIDROGA Pharma, Ursapharm, Viatris, Weleda, Wort&Bild Verlag, Wörwag Pharma und Zukunftspakt Apotheke.Der nächste Halt der APOTHEKENTOUR ist München am 6. und 7. Mai in der MTC World of Fashion. Am Wochenende darauf folgt Stuttgart in der Carl Benz Arena und am 3. & 4. Juni Hamburg im Schuppen 52. Unter www.apothekentour.de sind weiterhin kostenfreie Tickets für Apotheker:innen, PTA, PKA und Pharmazieingenieur:innen erhätllich - solange der Vorrat reicht!Die EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit rund 70 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.