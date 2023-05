PM 21Shares Research: Vertrauen in Bitcoin und Ethereum gestärkt Monatsrückblick für April Trotz Achterbahnfahrt der Reaktionen: Vertrauen in Bitcoin und Ethereum gestärkt Trotz der Möglichkeit ETH abzuheben, belassen User ihre Assets im NetzwerkStromverbrauch von Ethereum massiv gesunkenGroßes Interesse an BTC-Ordinals, Allzeithoch bei Zeichnungen von NFTsvon Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates Der Monat April liegt hinter uns und für die Krypto-Branche war es ein Monat des Drucks ...

