Die Deutz-Aktie (WKN: 630500) ging nach der Bekanntgabe der guten Quartalszahlen mit einem Verlust von -5,2% auf Tauchstation, aktuell hat sie sich wieder teilweise erholt und steht bei 5,75 €. Anleger fragen sich, warum der Kursrückgang so hoch ausfiel und wie es jetzt weitergeht. Die Deutz AG mit Hauptsitz in Köln ist einer der weltweit führenden Hersteller innovativer Antriebssysteme. Der Schwerpunkt liegt in der Entwicklung und der Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...