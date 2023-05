Am Donnerstag ist die Aktie von BioNTech an der Tech-Börse Nasdaq auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen. Derweil blicken Anleger bereits gespannt in die kommende Handelswoche. Denn am Montag (08. Mai) werden die Mainzer ihre Bücher für das erste Quartal öffnen - und über die jüngsten operativen Fortschritte berichten.Nach den aktuellsten Schätzungen wird ein Umsatzeinbruch von gut 80 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro erwartet. Beim EBITDA liegt die Messlatte nur bei 570 Millionen Euro. Zum Vergleich: ...

