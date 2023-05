Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG

Berentzen startet wie erwartet in das laufende Geschäftsjahr - Strategische Fokusmarken auf ungebrochenem Wachstumskurs



Am 4. Mai hat die Berentzen-Gruppe AG Zahlen für das erste Quartal berichtet, die den von uns antizipierten Umsatzzuwachs sowie die durch Kostensteigerungen belastete Ergebnisentwicklung unterstreichen. Mit dem Q1-Bericht wurde die Guidance für 2023 bestätigt.



Top Line-Entwicklung knüpft an den jüngsten Aufwärtstrend an: Nach den ersten drei Monaten verzeichnete die Gruppe Erlöse i.H.v. 41,8 Mio. Euro, was einer Steigerung ggü. dem Vorjahresquartal von knapp 16% entspricht. Insbesondere die im Fokus stehenden Kernmarken konnten deutlich zweistellig zulegen (Mio Mio: 29,5% yoy; Berentzen: 43,3% yoy; Puschkin: 47,6% yoy). Hingegen zeigten sich weitere Geschäftsbereiche, nämlich das Segment Citrocasa sowie der Handel von Premium- und Medium-Spirituosen, mit lediglich plus 5,6% yoy bzw. -29,5% yoy spürbar unter den Erwartungen. Zurückzuführen ist der Rückgang bei den höherpreisigen Handelsmarken auf Engpässe bei Bourbon-Whiskey durch nur eingeschränkt verfügbare Logistik-Services (Destillation und Lagerung in den USA), wohingegen die Konsumentennachfrage nach Unternehmensaussagen ungebrochen sei.

Kostensteigerungen konterkarieren die Umsatzentwicklung - Ergebnis unter Vorjahr: Wie in der letzten Publikation vom 27. März aufgegriffen, dürfte die Ergebnissituation insbesondere in der ersten Jahreshälfte unter Druck stehen. Die berichteten Zahlen (EBIT: 1,0 Mio. Euro; EBITDA: 2,9 Mio. Euro) und damit einhergehend die Veränderungen zu Q1/22 von -0,2 bzw. -0,3 Mio. Euro unterstützen dies. Die zum Großteil bereits verhandelten Preisanhebungen sollten die Margenentwicklung im Jahresverlauf u.E. jedoch sukzessive aufhellen, sodass sich die derzeitige EBITDA-Marge von 7,0% auf 9,0% verbessern dürfte.



Ausblick für 2023 im Zuge des Q1-Reports bestätigt: Berentzen hält auch nach den Herausforderungen des ersten Quartals an der Guidance fest, die Gesamterlöse zwischen 185,0 und 195,0 Mio. Euro, ein EBITDA in der Bandbreite von 15,6-17,6 Mio. Euro sowie ein Konzern-EBIT zwischen 7 und 9 Mio. Euro in Aussicht stellt. Da die publizierten Zahlen unseren Erwartungen entsprachen, halten auch wir an unseren Prognosen fest.

Umgliederung der IAS 29-Effekte in das Finanzergebnis: Hinsichtlich des Ausweises der Umsatz- und Ergebnisbeiträge der türkischen Gesellschaft, die sich gem. IAS 29 nach wie vor in einem als "hochinflationär" klassifizierten Umfeld befindet, haben wir im Rahmen dieser Kommentierung auch rückwirkend in das Finanzergebnis umgegliedert. Hieraus resultiert für 2022 eine Erhöhung des EBIT um 1,2 Mio. Euro. Wenngleich erst im Rahmen des H1-Berichts auf mögliche GuV-Effekte für das lfd. GJ eingegangen werden dürfte, lagen die Inflationsraten in den ersten Monaten jeweils weit mehr als 50% über dem Vorjahr, weshalb wir hieraus einen nicht unwesentlichen Beitrag erwarten. Verbleibende Abweichungen zu dem ausgewiesenen Konzern-EBIT sind von nun an ausschließlich auf Wertminderungen möglicher Impairment-Tests zurückzuführen.



Fazit: Die Gruppe ist u.E. wie erwartet in das Jahr 2023 gestartet. Die starke Entwicklung der Fokusmarken unterstreicht hierbei das attraktive Potenzial von Berentzen, das sich in H2 dann auch im Ergebnis zeigen dürfte. Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung.





