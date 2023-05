Kapstadt, Südafrika (ots/PRNewswire) -Vantage (oder "Vantage Markets") (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=sa_apac_sa-en_d00_c00_a00&utm_content=sa_apac_sa-en_d00_c00_a00&ls=sa_apac_sa-en_d00_c00_a00_pr_link), der globale Multi-Asset-Broker, freut sich bekannt zu geben, dass er von der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in Südafrika eine Lizenz für Derivate erhalten hat.Die FSCA ist die Aufsichtsbehörde für Finanzinstitute in Südafrika, die für die Zulassung, Überwachung und Durchsetzung der Einhaltung der Finanzgesetze und -vorschriften zuständig ist. Die neue Lizenz ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, um eine stärkere Präsenz in Afrika zu entwickeln und sein Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Finanzdienstleistungen für Kunden auf dem Subkontinent zu demonstrieren, während es gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen der FSCA erfüllt."Wir sind begeistert, unsere FSCA-Lizenz zu erhalten", sagte Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer, Vantage, "Wir hatten Südafrika schon seit einiger Zeit im Visier und waren entschlossen, den Händlern außergewöhnliche Finanzdienstleistungen und -produkte anzubieten und dabei die höchsten regulatorischen Standards zu erfüllen."Der zunehmende Fokus von Vantage auf Südafrika wurde durch die Beförderung von Ted Odigie zum Vertriebsleiter für Afrika im November 2022 deutlich. Odigie kam im August 2021 zu Vantage. Er verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und ist vor allem für die Geschäftsentwicklung und das Kundenmanagement zuständig.Vantage wird auf dem Finance Magnates Africa Summit in Johannesburg vom 8. bis 10. Mai 2023 als Aussteller vertreten sein. Odigie wird einer der Hauptredner bei der Podiumsdiskussion "Marktchancen: Wo ist das Alpha in Q2?" sein, die auf der Hauptbühne am 9. Mai 2023 stattfindet."Die Zufriedenheit und das Vertrauen unserer Kunden sind unsere obersten Prioritäten", sagte Odigie. "Mit dieser Lizenz werden unsere Kunden wissen, dass wir ein seriöser und vertrauenswürdiger globaler Broker sind, der sich dem Schutz ihrer Interessen und der Bereitstellung der besten Handelsdienstleistungen verschrieben hat."Informationen zu Vantage"Vantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=sa_apac_sa-en_d00_c00_a00&utm_content=sa_apac_sa-en_d00_c00_a00&ls=sa_apac_sa-en_d00_c00_a00_pr_link) (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFD auf Forex, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung beschäftigen die Unternehmen von Vantage heute über 1.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Niederlassungen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Broker. Es bietet ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App (https://app.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=sa_apac_sa-en_d00_c00_a00&utm_content=sa_apac_sa-en_d00_c00_a00&ls=sa_apac_sa-en_d00_c00_a00_pr_link) und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Trading-Chancen zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2069658/Ted_Odigie_Head_Sales_Africa_Vantage.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-erwirbt-fsca-lizenz-fur-den-betrieb-in-sudafrika-301816952.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,gwyneth.yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161471/5502017