Linz (www.anleihencheck.de) - In Norwegen wurden gestern die Leitzinsen nach oben angepasst - hier liegt der Leitzinssatz aktuell bei 3,25%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Norges Bank lasse offen, wie ihre weitere Geldpolitik aussehen werde. Die Norwegische Krone (NOK) habe daraufhin etwas zulegen können. Nichtsdestotrotz sei der Kurs von EUR/NOK mit Werten von 11,75 unter Banken so hoch, wie schon drei Jahre nicht mehr. Die norwegischen Währungshüter würden wachsam bleiben, die schwache Krone und der enge Arbeitsmarkt könnten dafür sorgen, dass die Inflation hoch bleibe und eine Verlängerung des Zinserhöhungszyklus nicht auszuschließen sei. (05.05.2023/alc/a/a) ...

