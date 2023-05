Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Swiss Prime Site (ISIN CH0008038389/ WKN 927016) hat den Verkauf der Gruppengesellschaft Wincasa an Implenia (ISIN CH0023868554/ WKN A0JEGJ) abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...