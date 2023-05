Der DAX startet nach den ganzen Zins-Entscheiden am Freitag stark in den Handel. Bis zum Mittag kann er sich um 0,75 Prozent auf über 15.850 Punkte hochkämpfen. Dabei stehen an der Börse die Aktien von Evotec, BASF, Allianz und Adidas im Fokus. Vor neuen Zahlen zum US-Arbeitsmarkt haben sich die Anleger an den europäischen Aktienmärkten unentschlossen gezeigt. Der deutsche Leitindex DAX schwankte am Freitagvormittag stark hin und her und pendelte ...

