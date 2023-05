Köln (ots) -Endlose Staus, Umleitungen, Verkehrschaos: All das ist Alltag für die Menschen im Großraum Lüdenscheid - und im ganzen Land. Grund dafür ist die marode und seit Anfang Dezember 2021 gesperrte Rahmedetalbrücke auf der auch für die Wirtschaft wichtigen Sauerlandlinie A45. Am Sonntag, den 7. Mai um 12 Uhr wird sie gesprengt. Der WDR berichtet crossmedial in TV, Radio und Online.Das WDR Fernsehen überträgt die Brückensprengung live in einer "Lokalzeit extra" (07.05.2023, 11:25 - 12:10 Uhr). Die Aktuelle Stunde (07.05.2023, 18:45 - 19:30 Uhr) spricht live mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing zum deutschen Infrastrukturnotstand. Die Kolleg:innen von Westpol (07.05.2023, 19:30 - 20:00 Uhr) liefern die Hintergründe und stellen die Frage der politischen Verantwortung. Einen Überblick über das ganze Brückendrama gibt es in Die Story (07.05.2023, 22:45 - 23:30 Uhr).Das WDR Radio widmet der Brückensprengung ebenfalls Sondersendungen: Neben den Nachrichten begleiten WDR 2 und WDR 4 die Sprengung mit mehreren Live-Schalten. Auch bei 1LIVE ist die Sprengung den ganzen Tag über Thema. Und am Montagmorgen (08.05.2023, 07:35 Uhr) ist bei WDR 5 der grüne NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer zu Gast im Morgenecho.Online bietet der WDR ein Multimedia-Spezial zur Sprengung der Brücke: Es gibt einen Live-Ticker in der WDR aktuell-App, außerdem wird die Sprengung live gestreamt. WDR.de bietet einen interaktiven Themenschwerpunkt mit Hintergrundinformationen zum genauen Ablauf der Sprengung (https://reportage.wdr.de/a45-rahmedetalbruecke-sprengung) sowie zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der A45 (https://reportage.wdr.de/a45-die-kaputte-autobahn).Fotos unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5502106