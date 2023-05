Hugo Boss meldete einen robusten Start ins Jahr 2023. Sowohl der Umsatz als auch das EBIT lagen deutlich über den Konsensschätzungen. Die Dynamik wurde durch eine robuste Verbrauchernachfrage in allen Regionen und hohe Verkaufszahlen unterstützt. Insbesondere meldete das Unternehmen einen starken Aufschwung in China, da die COVID-19-Beschränkungen gelockert wurden. Darüber hinaus wurde die Rentabilität durch eine bessere Preisgestaltung begünstigt. Als positive Überraschung hob das Management seine Umsatz- und EBIT-Prognose für 2023 an und erklärte, es sei optimistisch, dass seine Rentabilität von den Kosteneffizienzen seiner CLAIM 5"-Strategie profitieren werde. AlsterResearch passt die Schätzungen nach oben an, um die Anhebung der Prognose widerzuspiegeln. Das neue Kursziel beträgt EUR 71,00, während das Rating auf HOLD belassen wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Hugo%20Boss%20AG





HUGO BOSS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de