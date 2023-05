Mit einer Erhöhung alle drei Zinssätze um 25 Basispunkte entsprach die Entscheidung der Europäischen Zentralbank exakt der Mindesterwartung der Börse. Der Euro-Leitzins steigt damit auf 3,75 % p. a. und der Einlagensatz auf 3,25 % p. a.Die Erwartungen an die heutige Zinsentscheidung schwankten zwischen 25 und 50 Basispunkten. Überraschenderweise war die Börse relativ skeptisch im Vorfeld, was sicherlich damit zusammenhängt, dass der Anstieg der Inflation in den vergangenen Monaten in der Euro-Zone wesentlich schwächer als erwartet ...

