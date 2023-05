Es gibt auf diesem Planeten und generell im Universum rein gar nichts, das ohne Auswirkungen auf alles andere was ist, wäre - denn alles ist mit allem verwoben. Was haben also das Klima, Künstliche Intelligenz (KI) und sinnvoll geschlossene, wirtschaftliche Kreisläufe miteinander zu tun? Was muss verantwortungsvolles Wirtschaften für die Gesellschaft leisten? Und dürfen wir den Klimawandel als Evolution begreifen? Zunächst sind sie alle - Klima, KI und Kreisläufe - Teil einer umfassenden globalen Herausforderung: Der nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft und unseres Planeten vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Klimawandels. Und ja, das Klima wandelt sich, das ist wohl allen klar. Die Frage der oder des Hauptschuldigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...