WashTec ist gut in das Jahr gestartet. Umsatz und EBIT verzeichneten ein gesundes Wachstum, das vor allem auf Preiserhöhungen und striktes Kostenmanagement zurückzuführen ist, was einmal mehr die Fähigkeit von WashTec unterstreicht, die Preise zu erhöhen, wenn auch mit einer zeitlichen Verzögerung. Allerdings verlangsamte sich der Auftragseingang im ersten Quartal aufgrund der schwachen Nachfrage. Das Management gab an, dass es den Auftragseingang "sorgfältig beobachtet". Die Analysten von AlsterResearch sind der Ansicht, dass die derzeitige Nachfrageschwäche der Grund dafür ist, dass das Management seine konservative Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bekräftigt hat. Dennoch seien die Experten von AlsterResearch weiterhin positiv für WashTec gestimmt, da das Unternehmen davon profitiere, Technologie- und Marktführer für Autowaschanlagen weltweit zu sein und den Kunden zu helfen, die Betriebskosten zu senken. AlsterResearch bekräftigt daher die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 60,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/WashTec%20AG





