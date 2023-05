Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat gestern Abend die Leitzinsen erneut angehoben und weitere Schritte nach oben prognostiziert, so Sebastian Vismara, Senior Global Macro Economist bei BNY Mellon Investment Managers.Die Anhebung der Zinssätze um 0,25 Prozentpunkte sei keine große Überraschung und entspreche dem, was der Markt und die Entwicklung der Daten eingepreist hätten. Der Arbeitsmarkt und die Stärke der Dienstleistungsinflation sowie positive kurzfristige Wachstumsindikatoren hätten eine weitere Straffung gerechtfertigt, aber schwache Bankkredit- und BIP-Daten sowie Anzeichen für einen Höhepunkt der Kerninflation hätten den EZB-Rat veranlasst, das Tempo der Zinserhöhungen zu drosseln. ...

