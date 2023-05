Bonn (www.anleihencheck.de) - Die monatliche Schätzung des BIP wies in Schweden im Februar einen einprozentigen Rückgang gegenüber Januar aus, so die Analysten von Postbank Research.Nichtsdestotrotz liege die Wirtschaftsleistung 0,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahres - unter anderem, weil die Industrieproduktion seither 4,9 Prozent gewachsen sei. Einkaufsmanagerindices hätten im März mit 45,7 und 48,6 Punkten aber sowohl in den Industrie als auch im Dienstleistungssektor auf abflauende Aktivitäten hingedeutet. ...

