Gestern brach Gold in der ersten Stunde der asiatisch-pazifischen Handelseröffnung nach der am Vortag erfolgten US-Leitzinserhöhung um + 0,25 % trotz weiterhin sehr restriktiver zinspolitischer Ankündigungen der FED fundamental aus unserer Sicht völlig unbegründet auf ein neues Rekordhoch von 2080 USD aus, bevor trotz der am Nachmittag bekanntgegebenen leichten Zunahme der US-Wochen-Erstantragszahlen auf Arbeitslosenhilfe verstärkte Gewinnmitnahmen den Kurs bis zum Tagesschluss wieder auf 2050 USD korrigieren ließen.Anzeige:Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...