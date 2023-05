Auch in der dritten Folge ging es heiß her. Florian Söllner, Autor des Börsendienstes "Hot Stock Report", Team BÖRSE ONLINE - diese Woche vertreten durch den leitenden Redakteur Tobias Schorr und Michael Flender, Gründer und Geschäftsführer von Goldesel Trading & Investing liefern sich das Rennen um den Titel "Depot Champ".Neben den Verkäufen von Technotrans, Thyssenkrupp, AMD und Teamviewer gab es in dieser Ausgabe auch wieder fünf spannende Neuaufnahmen.Die komplette Sendung finden Sie hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...