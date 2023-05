An den europäischen Aktienmärkten geht es am Freitagmittag nach oben. Auch die vorbörslichen Kursindikationen der amerikanischen Indizes ist positiv. Bei der Tesla-Aktie ist das Chartbild dagegen weiterhin durchwachsen. Für Anleger bahnt sich allerdings eine wichtige Entscheidung an, die die Kursentwicklung nachhaltig prägen wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...