Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank FED hat wie erwartet die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben und doch viele Anlegerinnen und Anleger enttäuscht, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Wer die konkrete Ankündigung einer Leitzinserhöhungspause erwartet habe, müsse sich mindestens bis zum nächsten Zinsentscheid Mitte Juni gedulden. Zwar habe die FED keinen weiteren Zinsschritt angekündigt, allerdings werde sie die kommenden geldpolitischen Beschlüsse wie bisher datenabhängig vornehmen - also auf Basis einer Analyse der in den kommenden Wochen erscheinenden Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung und Inflationsdynamik. Damit seien sowohl eine weitere Zinsanhebung als auch ein Aussetzen bzw. eine Unterbrechung des Zinserhöhungszyklus denkbar. ...

