Munsbach (www.fondscheck.de) - Der Artikel "ChatGPT Can Decode FED Speak, Predict Stock Moves From Headlines"1 war im April einer der meistgelesenen Beiträge auf dem Finanznachrichtenportal Bloomberg, so Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A.Auf Deutsch: ChatGPT könne FED-Reden entschlüsseln und Aktienbewegungen anhand von Schlagzeilen vorhersagen. Künstliche Intelligenz im Allgemeinen sowie der Chatbot ChatGPT im Speziellen seien weiter die Themen der Stunde. Die unermüdliche Suche nach Überrenditen, den so genannten Alpha - Erträgen, die über die mit dem Marktrisiko (Beta) zu erwartenden Erträge hinausgehen würden - sei dagegen ein Dauerthema, das seit Jahrzehnten nahezu alle Finanzmarktteilnehmer umtreibe. So sei es keine Überraschung, dass ChatGPT und andere vergleichbare Sprachmodelle mittlerweile auch für diese Zwecke eingesetzt würden. Eine der ersten wissenschaftlichen Studien zu diesem Thema, auf die sich der zweite Teil der oben zitierten Bloomberg-Überschrift beziehe, stelle in ihrem Titel die spannende Frage: "Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements?"2. Könne ChatGPT Aktienkursbewegungen vorhersagen? Die kurze Antwort laute: Ja. Zumindest auf Sicht eines Tages. ...

