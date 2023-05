Wien (www.fondscheck.de) - Ökoworld hat es sich anders überlegt: Wie das Unternehmen mit Sitz in Hilden mitteilt, wird die Fondsboutique Klimaklebern nun doch keine Strafgebühren ersetzen, so die Experten von "FONDS professionell".Geldstrafen würden in manchen Bundesländern fällig, wenn sich Aktivisten der "Letzten Generation" bei ihren Protestaktionen selbst am Boden festkleben würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...