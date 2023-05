Was sich schon seit einiger Zeit abzeichnete, wurde von Vonovia jüngst mit Zahlen unterlegt. Bei den Ergebnissen für das erste Quartal aus dem laufenden Jahr ging es an fast allen Stellen in Richtung Süden. Einzig die Höhe der Mieten konnte im Jahresvergleich um 1,9 Prozent zulegen. Das reicht allerdings nicht ansatzweise aus, um die vielen Rückschläge an anderen Stellen auszugleichen.Anzeige:Zu schaffen machen Vonovia (DE000A1ML7J1) sowohl höhere Kosten als auch steigende Zinsen. Unter dem Strich reichte es da nur noch für ...

