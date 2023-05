Der DAX bewegte sich auch am Vortag weiter seitwärts und ging bei 15.734 Punkten aus dem Handel und damit leicht unter dem 10er-EMA im Bereich von 15.790 Punkten. Der DAX befindet sich aber weiterhin in einer Konsolidierung im übergeordneten Aufwärtstrend und befindet sich wohl in einem erneuten Hochlauf bis 15.900/15.920 und 16.000 Punkte. Aktuell zeigt sich der DAX am heutigen Freitag bereits im Bereich von 15.880 Punkten. Solange der DAX die Unterstützung ...

