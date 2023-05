Hamburg (ots) -Zum Start der dritten und letzten Staffel von "Der Pass" (ab sofort beim Streamingdienst WOW und bei Sky) spricht der österreichische Schauspieler Nicholas Ofczarek offen über das Ende der preisgekrönten TV-Thrillerserie.Im Podcast-Interview mit ALL YOU CAN STREAM (neue Folge ab heute verfügbar) verrät er, dass man den Fehler anderer Serien vermeiden wollte. "Ich finde es blöd, wenn es fünf, sechs Staffeln gibt", so Ofczarek. "Meistens wird es schlechter und natürlich verlieren die Leute das Interesse."Mit "Der Pass" habe man den richtigen Zeitpunkt erwischt, sagt Ofczarek, der in der Serie den eigenwilligen Kommissar Gedeon Winter spielt. So wie das Ende erzählt werde, könne es "schmerzhaft" werden für das Publikum - aber letztlich befriedigend: "Es ist gut, dass es die finale Staffel ist und dass es vorbei ist. Es war als Trilogie gedacht."Die Rolle des anfangs versoffenen Ermittlers war für Ofczarek mit Strapazen verbunden. "In Staffel eins habe ich sehr viel gefeiert", gibt der 51-Jährige im Podcast zu. "Ich dachte, das gehört zur Figur. Da habe ich nur vier Stunden geschlafen und sah dementsprechend aus. Mit der Zeit muss man dann leider ein sehr diszipliniertes Leben führen, sonst schafft man das nicht."Auch in Staffel drei von "Der Pass" kommt es wieder zu einer bizarren Mordserie in der deutsch-österreichischen Grenzregion. Doch aus den einstigen Polizeikollegen Winter (Ofczarek) und der Deutschen Ellie Stocker (Julia Jentsch) sind inzwischen erbitterte Feinde geworden.ALL YOU CAN STREAM, der Podcast von TV DIGITAL und STREAMING, ist auf allen Podcast-Plattformen verfügbar. An jedem ersten und dritten Freitag im Monat stellt ALL YOU CAN STREAM die größten Streaming-Neustarts aus den Bereichen Serie, Film und Doku vor. Dazu kommen aktuelle Interviews mit Stars und Machern.Alle Informationen und Zitate nur bei Nennung der Quelle ALL YOU CAN STREAM frei.Pressekontakt:Michael TokarskiRedakteurTel.: 040 / 55 44 7 22 72E-Mail: michael.tokarski@funkemedien.deOriginal-Content von: TV DIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54257/5502384