Apple hat am Donnerstag die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal bekannt gegeben, die die schwachen Erwartungen der Wall Street übertrafen, was auf den unerwartet guten Absatz von iPhones zurückzuführen ist. Apple-CEO Tim Cook: Quartal sei "besser als erwartet" gewesen. Der Gesamtumsatz von Apple ging jedoch das zweite Quartal in Folge ...

